Fatih Tekke gözüne Gürcü oyuncuyu kestirdi

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke bir yanda Göztepe maçı için takımı hazırlarken diğer yandan da transfer için çalışıyor. Önümüzdeki sezonun kadrosu için şimdiden bazı oyuncuları izlemeye alan Fatih Tekke’nin gözüne kestirdiği ilk isim belli oldu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde liglere verilen arada scout ekiplerinin raporlarını Fatih Tekke'nin değerlendirdiği ve bu isimler arasında özellikle Giorgi Kochorashvili'yi izlediği ifade edildi.

Gürcistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı Ermenistan maçına ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki orta saha maçı 1 golle tamamladı.

Haberde, bordo-mavili ekibin İspanya 2. Lig takımlarından Levante'de forma giyen Kochorashvili'yi yakından takip ettiği kaydedildi.

Bu sezon Levante'de 25 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.