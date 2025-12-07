Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor, Ernest Muçi'nin attığı 2 golle zorlu deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı.

Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada ikinci sıraya yükselerek önemli bir başarı yakaladı.

ELEŞTİRİ ODAĞINDAKİ MUCI KAHRAMAN OLDU

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisine devam eden ve 3 maç üst üste kazanan Bordo Mavililer'de son haftalara Ernest Muçi attığı goller damgasını vurdu.

Beşiktaş’ta geçirdiği kötü dönemin ardından satın alma opsiyonuyla kiralanan Muçi, transfer sürecinde hem Trabzonspor taraftarlarının hem de futbol kamuoyunun önemli kısmı tarafından riskli bir hamle olarak yorumlanmıştı. Ancak 24 yaşındaki Arnavut yıldız, üst üste oynadığı 3 maçta 5 gol atarak hem eleştirileri boşa çıkardı hem de bordo-mavililerin çıkışının baş mimarı oldu.

FATİH TEKKE TÜM TEPKİLERE RAĞMEN ISRAR ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yaz döneminde birçok itiraz ve eleştiriye rağmen Muçi transferinin gerçekleşmesi için ısrarcı olmuştu.

Tekke’nin oyun düzeninde merkez ile kenar arasındaki bağlantıyı üstlenen Muçi, özellikle topa yön veren hareketliliği, uzaktan şutları ve ceza sahası koşularıyla sistemin en parlak parçası haline dönüştü.

KARİYER SERİSİYLE TARİHE GEÇTİ

Muçi’nin Göztepe karşısındaki dublesi, Türkiye kariyerinin en uzun gol serisini getirdi. (Üst üste 3 maç)

Ayrıca Arnavut futbolcu, Burak Yılmaz’dan sonra (Aralık 2010) Trabzonspor formasıyla üst üste iki deplasman maçında ikişer gol atan ilk oyuncu oldu.

TRANSFER REKORU KIRABİLİR

Trabzonspor, Beşiktaş ile yapılan anlaşma gereğiİ Muçi’nin bonservisini 5 taksit halinde 8.5 milyon euro ödeyerek alabiliyor.

Bu opsiyon kullanılırsa Muçi, bordo-mavili tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Başlangıçta eleştirilen bir transfer hamlesi, bugün Trabzonspor’u zirve yarışına taşıyan en önemli unsur olarak öne çıktı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME ÇAĞRI

Ernest Muçi, Fatih Tekke’nin sisteminde yeniden doğarken kulübün gelecek adına en önemli yatırım adaylarından biri haline geldi.

Taraftarlar şimdiden yönetime Ernest Muçi'nin bonservisinin alınması yönünde çağrılarda bulunmaya başladı.