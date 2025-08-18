Fatih Tekke ile Trabzonspor firesiz! Paşa paşa üç puan

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Yeni transfer Felipe Augusto'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Karadeniz ekibi ikide iki yaparak Süper Lig'e hatasız başladı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırladı.

Karşılaşma Felipe Agusto'nun attığı tek golle Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz’un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Visca’nın sağ taraftan uzak direğe ortasında Savic, kafayla topu içeri çevirdi. Onuachu’nun sol ayağıyla kale alanı önünden vuruşunda meşin yuvarlak, kale önünde bulunan takım arkadaşı Folcarelli’nin eline çarptı.

75. dakikada Okay’ın pasında sağ tarafta topla buluşan Zubkov’un ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direkten döndü. Pozisyonun devamında Augusto tek dokunuşla topu boş ağlara gönderdi. 0-1

