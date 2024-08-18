Fatih Tekke inanamadı. İsyan etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

"ÜÇ PUANI HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇTI"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. Üzüldüğümüz bir maç, kesinlikle üç puanı hak ettiğimiz bir maçtı." dedi.

Hücum oyuncularının ön alan baskısını karşılaşma boyunca çok etkili yaptığının altını çizen Tekke, şöyle konuştu:

"BU KADAR BASİT GOLLER YEMEMELİYİZ"

"Rakip ilk yarı boyunca 1-2 kez çıktı, set hücumu yemedik. Ayağımızdaki 4 top kalemizde absürt diyebileceğimiz goller şeklinde bizi cezalandırdı. Oyunun kırılma anı 2-1'den sonra yakaladığımız net pozisyon. İkinci kırılma anı da bizi teknik ekip olarak mecburen hata yapmaya sevk eden zorunlu olarak sakatlarımızın oluşu. 2-2 iken oyun üstünlüğü bizdeydi ve hem de fiziksel olarak çok yorulmuşlardı. Loide'nin mecburi çıkışı, değişiklik yapamadık, iki gol yedik. Bu kadar basit goller yememeliyiz. Oyuncularımın verdiği mücadele, oynadığı oyun harikulade denecek seviyede bence, üzerine devam etmeliyiz. Sorunlarımız belliydi, yine aynı şeyleri söylüyorum. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Sakatlarımızın durumu umarım ciddi değildir. Bugünün sonucu olarak şunu söyleyebilirim, yapamadığımız değişikliklerle maçı kaybettik diyebiliriz."