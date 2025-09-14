Fatih Tekke isyan etti! "Adalet bu topraktaki çocuklara bu kadar mı uzak?"

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu Tekke, "Maçın değerlendirmesi kısa. Golü attığımız ve iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibiydi. Yakaladık gol oldu, sonra iptal. Daha sonra kırmızı kart. Kaybettiğimiz için üzgünüz. 3 puan kaybettik ama 3 puandan daha değerli şeyler kazandık. Oyuncularımın ayağına emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE CESUR İNSANLAR BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMELİ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın maç sonrası yaptığı konuşmalarının hatırlatılması üzerine Tekke, "Oyun üzerine birileri bir şey konuşacak mı? Ne oluyor ki. 5. hafta 5 puan gerideyiz. Biz diğerleri gibi rahat değiliz. Belli bütçelerle, belli kaliteyle, bir şeyler yapmak isteyen oyunculara bir şey katmak isteyen takım var. Bu saygıyı hak etmiyor mu? 15 gündür ben neye çalışıyorum. Bu da 2 gün konuşulacak. Türkiye’de cesur insanlar, dürüst insanlar, bazı şeyleri söylemeli ve değiştirmeli. Sorun, güvenli alanda mısınız, değil misiniz? Bu ülke futbolunun sorunu. Adalet bu topraktaki çocuklara bu kadar mı uzak? Birinci önceliğimiz adalet değil mi? İnşallah düzelir. Oyun üzerinden konuşacağım tek şey; takım çok ciddi efor sarf etti. Son 1 dakikada 9 kişiyle ön alan baskısında bile rakibe sıkıntı çıkarabiliyorsunuz. Bu yarış, devam ediyor. Ligin başındayız biz mücadelemize devam ediyoruz. Üzgünüz ve kızgınız" yanıtını verdi.

"OYUN OLARAK ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ TRABZONSPOR VARDI"

Sarı-lacivertli teknik adamın ilk maçının olmasının kafasında soru işaretleri bıraktığına dikkat çeken Fatih Tekke, "Top bizdeyken durumu kendi lehine çevireceği durumları düşünmüştük. Duran toplarda geçmişte yapabilecekleri vardı. İlk amacım; Fenerbahçe yön değiştirmesi çok yavaş. Onları yavaşlatmak 1. hedefimdi. Son 6 dakikada istediklerimi yapabildim. Her şey bizim istediğimiz gibi oldu. Oyun olarak Trabzonspor, burada belki de 30 yıldır buradan galibiyetle gelemiyoruz. Oyunculuk zamanımda da böyleydi. Bugün oyun olarak çok iyi hazırlanmış Trabzonspor vardı. Belki de en kolay kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı" şeklinde konuştu.

"ONANA'NIN DUYGUSU ÇOK İYİ"

Bordo-mavililerin teknik direktörü, takım kaptanlığı, liderlik ve yeni transfer Andre Onana’ya yönelik şunları söyledi:

"Kaptanlıkla ilgili, başkanla, yönetim kurulu ile konuştuğumuzda Edin’i (Visca) 1. kaptan olarak belirledik. İkinci kaptan bugün olduğu gibi Savic’ti. Onana'nın ilk maçıydı, gayet başarılıydı. 2 gündür bizimle beraber. Coşkusu, duygusu çok iyi."

"HAKEMLER İYİ İNSAN OLMALILAR"

Hakemler üzerinden adalet tanımı yapan Tekke, ülkenin değerlerini kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Tekke, "Hakemlerle ilgili en sıkıştığım noktada kullanacağım cümle şöyleydi; hakemlerin önce insan, iyi insan nasıl olmasıyla ilgili bu toprakların kendine ait öz değerleriyle harmanlanması. Hakem, hekim, hakim; hepsi aynı kökten geliyor. Hepsi bir hayata, birilerinin hayatına çok ciddi etki ediyor. Adalet birçok tarifi var. Tüm değerler üzerinden çok şey konuşabilirim. Hakemler insan hata yapabilirler. Hakemler iyi insan olmalılar. İyi insan olma problemi var. Kurallarda problem yok. Kuralların işleyişinde problem var. Cesaret bunlardan bir tanesi. Merhamet önemli. Bunlar bu ülkenin değerleri değil mi? Biri şampiyon oluyor, ne oluyor? Hakemler iyi insan olur, hata yaparlar. İyi insan değil ise konuşulacak bir şey yok" dedi.