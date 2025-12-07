Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM'

Fatih Tekke maç sonu şunları söyledi:

"Bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

'ONUACHU'YU MECBUREN DEFANSA ÇEKTİK'

Göztepe’nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu’yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık.

'BU ÇOCUKLAR ALKIŞTAN BAŞKA BİR ŞEY HAK ETMİYOR'

Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar, benim oyuncularım... Onlarla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı."