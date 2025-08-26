Fatih Tekke övmüştü! Gaziantep FK transferi bitirdi

Eyüpspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Melih Kabasakal Gaziantep FK ile prensip anlaşmasına vardı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Gaziantep FK Melih Kabasakal'ı sağlık kontrolleri için şehre davet etti.

FATİH TEKKE 'MELİH BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU' DEMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Antalyaspor maçı sonrası kendisine yöneltilen soru üzerine Melih Kabasakal'ın gündemlerinde olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Melih benim İstanbulspor'dan oyuncum. İsmi bize geldi ama şu an burada yorum yapacak olursam bir girişimimiz olmadı. Beğendiğim bir oyuncu. Trabzonspor altyapısından yetişti ve buranın oyuncusu. Yardımcı oyuncu olabilecek bir oyuncu ama sözleşmesi devam ediyor. Şu an gündemimizde yok ama ekstra bir durum oluşursa bizim şartlarımız oluşursa Melih Kabasakal herhangi bir takımda ligde yardımcı oyuncu olabilecek potansiyelde. Kendini biraz daha iyileştirirse sürekli oynayabilir. Potansiyeli var."