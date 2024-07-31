Fatih Tekke sonunda başardı

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Fatih Tekke sonunda başardı

Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Alanyaspor Bolu kampındaki ilk galibiyetini almayı başardı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Alanyaspor hazırlık maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadelede Fatih Tekke ve öğrencileri rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 78. Dakikada Balkovec kaydetti.

İLK GALİBİYETİ

Bolu kampındaki 3. Ve son maçına çıkan Alanyaspor bu sonuç ile birlikte ilk galibiyetini almayı başardı.

Alanyaspor kamptaki ilk maçında Bodrum FK’ye ikinci maçında ise Pendikspor’a mağlup olmuştu

KAMP BİTTİ

Mücadelenin ardından Bolu kampını sonlandıran Alanyaspor, Antalya’ya gitmek üzere yola koyuldu.

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