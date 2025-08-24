Fatih Tekke Süper Lig'den o ismi işaret etti: "Beğendiğim bir oyuncu"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Papara Park'ta Antalyaspor'u 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke maç sonu düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarına dair konuştu.

Eyüpspor'dan Melih Kabasakal'ın beğendiği bir oyuncu olduğunu söyleyen Fatih Tekke, iyi oyuncu aradıklarını ama iyi oyuncuların da Trabzonspor'a gelmek istemediklerini söyledi.

Fatih Tekke gelen soru üzerine "Melih benim İstanbulspor'dan oyuncum. İsmi bize geldi ama şu an burada yorum yapacak olursam bir girişimimiz olmadı. Beğendiğim bir oyuncu. Trabzonspor altyapısından yetişti ve buranın oyuncusu. Yardımcı oyuncu olabilecek bir oyuncu ama sözleşmesi devam ediyor." diye konuştu.

Tekke transferle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Ben dün akşam yine oyuncu izliyordum. Sabah kalktım oyuncu izliyorum. Başkan da çok uğraşıyor. Ama iyi oyuncu gelmiyor ve biz iyi oyuncu arıyoruz."