Fatih Tekke'den maç sonu flaş açıklama: Odaklanmamız gerek

Süper Lig'de İstanbulspor konuk olduğu Trabzonspor deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle ayrılırken teknik direktör Fatih Tekke mücadelenin ardından konuştu.

"MAÇLARA ODAKLANMAMIZ LAZIM"

"İlk yarım saat eşiğini geçerken duran toptan bir gol yedik. Evet hızımız düşüktü. Tek olumlu tarafı var, kart sınırındaki oyuncuların ceza almaması. Konsantre devam etmeleri gerektiğini düşündük ama olmadı.

Oyunun son bölümünde ceza sınırındakileri oyundan almak durumunda kaldım. Yeni oyuncularla daha düzensiz bir oyuna dönüştü. Trabzonspor farkı artırabilirdi.

Oyunun kırılma anı, ilk yarım saati atlattık derken duran toptan gelen gol. Buradan kazanım elde edebilir miydik, evet. Bugün oyunumuzu oynamadık ve denemedik. Spontan oyundan kurtulup daha kompakt oynamak gerekiyor. İkinci yarının ilk 10 dakikalık periyodunu da geçemedik.

Trabzonspor kötü oynamadı, biz de iyi oynamadık. Topu rakipten alırkenki müdahalelerimizde de eksiklerimiz var.

Biz rakiplerimizle oynayacağımız maçlara odaklanmamız lazım. Trabzonspor'u tebrik ederim."