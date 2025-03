Fatih Tekke Trabzonspor’a imzayı attı! En büyük hedeflerini açıkladı

Trabzonspor’un bir dönemine damga vuran eski golcüsü Fatih Tekke, bordo mavililere teknik direktör olarak döndü.

Trabzon’da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Fatih Tekke burada yaptığı ilk açıklamada "1 saniye bile kaybedecek vaktimiz yok. Hayırlı ramazanlar, taraftarları çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız" dedi.

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke imza töreninde yaptığı açıklamada bu sezon için hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunun altını çizdi. Tekke, Trabzonspor’un istediği yerde olmadığının altını çizerek öncelikle normalleşmeleri gerektiğini söyledi.

Fatih Tekke açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum."

Öte yandan basın toplantısında yer alan Şenol Güneş ise Trabzonspor’un 2025’e kadar ciddi yatırımlar yapması gerektiğinin altını çizerek takıma teknik anlamda müdahalesinin olmayacağını söyledi. Güneş, tesisleşme, akademi ve yönetim açısından yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu belirterek kendisinin hangi görevde olduğunun belirsiz olduğunun altını çizdi.