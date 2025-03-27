Fatih Tekke Trabzonspor’da bir ilkin peşinde

Teknik direktör Fatih Tekke ile ilk maçında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, genç teknik adam yönetiminde Göztepe maçına odaklandı.

Trabzonspor'un Göztepe maçından galibiyetle ayrılması halinde Fatih Tekke, kulüpte görev alan Orhan Ak, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş'ten daha iyi iki maçlık başlangıcı yapacak.

ORHAN AK İLE BAŞLADI

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan döneminde Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen yardımcısı Orhan Ak ile bordo-mavili takım oynadığı ilk iki maçta 3 puan elde etti. Sahasında oynadığı maçlarda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Karadeniz ekibi, Kayserispor'a ise 4-3 mağlup oldu.

Kısa süren Orhan Ak döneminin ardından geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu yönetiminde ise İstanbul'da Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavili takım, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak 1 puan elde etti.

Derelioğlu ile çıkılan 2 maçın ardından Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, deplasmanlarda oynadığı ilk iki maçında Sivasspor'a deplasmanda 4-1, Konyaspor'a da 2-1 mağlup olarak puan çıkaramadı.

AVCI İLE 4, GÜNEŞ İLE 2 PUAN

2023-2024 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalarak iki maçtan 4 puan çıkardı.

Trabzonspor'da bu sezon Abdullah Avcı ile ligin ilk haftasında yolların ayrılmasının ardından geçici olarak İhsan Derelioğlu ile de bir maça çıkılırken 5. kez teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme imzalandı.

Karadeniz ekibi, Güneş ile ilk maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere, Kayserispor ile de 2-2 berabere kalarak 2 maçta 2 puan elde etti.

Trabzonspor, ligin 28. haftası öncesinde 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Fatih Tekke ile ilk maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerken Göztepe maçını da kazanması halinde Doğan döneminde ilk kez bir çalıştırıcı ile 2 maçtan 6 puan çıkarmış olacak.