Fatih Tekke Trabzonspor'da bunu başardı

Kaynak: AA
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, kalesini gole kapattı ve son 13 yılın en iyi başlangıcına imza attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 gol yiyen Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol bakımından son yılların en iyi başlangıcını yaptı.

Ligde ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde de rakiplerine kolay geçit vermedi.

Bordo-mavili takım, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u yenerken, ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek kalesini gole kapadı.

Ligin 4. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. haftada ise Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

KALEYİ ONANA DEVRALDI

Trabzonspor'da ligin ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korudu. Daha sonra Galatasaray'a transfer olan Çakır, bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta sadece 1 gol kalesinde gördü.

Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Trabzonspor'da ilk kez görev yapan yeni transfer Andre Onana, ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Kamerunlu kaleci, bu maçta 1 gol yedi.

SON 13 SEZONUN EN İYİ BAŞLANGICI

Trabzonspor, son 13 sezon içerisinde yediği gol olarak en iyi başlangıcı yaptı.

En son 2012-2013 sezonunda kalesinde 2 gol yiyen bordo-mavili takım, 2013-2014 sezonunda 6, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 9, 2018-2019 sezonunda 6, 2019-2020 sezonunda 7, 2020-2021 sezonunda 7, 2021-2022 sezonunda 4, 2022-2023 sezonunda 5, 2023-2024 sezonunda 6, 2024-2025 sezonunda 3, bu sezon ise 2 gol gördü.

