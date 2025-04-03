Fatih Tekke Trabzonspor’da yenilgi yüzü görmedi

Kaynak: AA
Fatih Tekke Trabzonspor’da yenilgi yüzü görmedi

Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi oldukça başarılı başladı. Bordo mavililer, Tekke yönetiminde ligde ve kupada çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrar sağlayamayan Trabzonspor'da göreve gelen 4. çalıştırıcı olan Fatih Tekke, yenilgisiz başlangıç yaptı. Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

Bu sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile alan Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetimindeki ikinci maçında Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk puanını kaybetti.

Trabzonspor, Tekke ile ilk 2 maçında 4 puan alarak 2 puan ortalaması elde etti.

KUPADA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi elemeyi başardı.

Bordo-mavililer, normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatma bölümlerinde attığı golle 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, böylelikle Fatih Tekke yönetiminde ilk 3 resmi maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgisiz başlangıç yaptı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

TEKKE, DOĞAN DÖNEMİNDE EN İYİ BAŞLANGICI YAPAN İKİ İSİMDEN BİRİ

Fatih Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde ligde iki maçta en iyi başlangıcı Abdullah Avcı ile birlikte yapan isim oldu.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı ile ilk 2 maçta 4 puan elde ederken Orhan Ak ile 3 puan, Şenol Güneş ile 2 puan, İhsan Derelioğlu ile 1 puan aldı, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile puan çıkaramadı.

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