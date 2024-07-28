Fatih Tekke yerle bir oldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi.
PENDİKSPOR'DAN 4 YEDİLER
Topuk Yaylası’nda oynanan mücadelede Fatih Tekke ve öğrencileri rakibine 4-1 mağlup oldu.
Pendikspor’a galibiyeti getiren golleri Gökcan Kaya (2), Emeka Eze ve Bekir Karadeniz kaydetti. Alanyaspor’un tek golü ise Furkan Bayır attı.
BODRUM 5 ATMIŞTI
Akdeniz ekibi ilk hazırlık maçında da Bodrumspor’a 5-2 mağlup olmuştu.
HEDEF GAZİANTEP FK
Alanyaspor’un bir sonraki rakibi Gaziantep FK olacak. Karşılaşma 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.