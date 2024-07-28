Fatih Tekke yerle bir oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Tekke yerle bir oldu

İlk hazırlık maçında Bodrumspor'a 5-2 kaybeden Alanyaspor bu sefer de Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

PENDİKSPOR'DAN 4 YEDİLER

Topuk Yaylası’nda oynanan mücadelede Fatih Tekke ve öğrencileri rakibine 4-1 mağlup oldu.

Pendikspor’a galibiyeti getiren golleri Gökcan Kaya (2), Emeka Eze ve Bekir Karadeniz kaydetti. Alanyaspor’un tek golü ise Furkan Bayır attı.

BODRUM 5 ATMIŞTI

Akdeniz ekibi ilk hazırlık maçında da Bodrumspor’a 5-2 mağlup olmuştu.

HEDEF GAZİANTEP FK

Alanyaspor’un bir sonraki rakibi Gaziantep FK olacak. Karşılaşma 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Son Haberler
Burak Yılmaz'dan bomba Beşiktaş itirafı Spor
Burak Yılmaz'dan bomba Beşiktaş itirafı
'Caiz değil' dedi, ciddi ciddi uyardı Gündem
'Caiz değil' dedi, ciddi ciddi uyardı
Sultanlar Ligi'ni sallayacak transfer. Brezilyalı yıldız imzayı attı Spor
Sultanlar Ligi'ni sallayacak transfer. Brezilyalı yıldız imzayı attı
Dev şirkete 3 ay mühlet verildi. İnşaat sektörü şokta Ekonomi
Dev şirkete 3 ay mühlet verildi. İnşaat sektörü şokta
Bahis skandalında adı geçen Hamit Altıntop TFF Başkanı oluyor Spor
Bahis skandalında adı geçen Hamit Altıntop TFF Başkanı oluyor
Van'da trafik kazası: 7 yaralı Yerel Haberler
Van'da trafik kazası: 7 yaralı