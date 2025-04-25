Fatih Tekke'den final yorumu "Bize her yer Trabzon"

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti. Kazanılan galibiyetin hak edilmiş olduğunu belirten Tekke, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Olmamız gereken yerdeyiz. Hemen hemen tüm bireysel performanslar öne çıktı. Ön alan baskısını süreklilikle yapan bir rakibe karşı oynadık. İlk 10 dakika bu baskıyı kıramadık ama bu riski ben aldım ve sorumluluğunu da üstleniyorum" diyen Tekke, takımın oyun disiplininden memnun olduğunu dile getirdi.

"TABLO POZİTİF"

Oyuncularıyla yaptığı konuşmada Trabzonspor camiasını tanımlarken cesaret, mücadele ve birlik duygularına vurgu yapan genç teknik adam, "Henüz istediğimiz seviyede değiliz ama 45 gündür buradayız ve oyuncularım iyi iş çıkarıyor. Türkiye'nin en iyi iki teknik direktöründen sonra göreve geldim. 7. hafta sonunda ortaya koyduğumuz tablo pozitif" ifadelerini kullandı.

"BİZE HER YER TRABZON"

Sürecin bir teknik direktörün performansını ölçmek için yeterli olmadığını belirten Tekke, "Ben her antrenmanı maçtan daha ciddi görüyorum. Oyuncularım da antrenmanda ne istiyorsam sahaya yansıtıyor. Bazen oyunu yavaşlatmak gerekiyor ve bugün bunu iyi yaptık" dedi.

Finalin nerede oynanacağına dair soruya ise Tekke, "Finalin oynanacağı stadyum benim için önemli değil. Biz ‘Bize her yer Trabzon' diyoruz. Önemli olan zeminin ve ortamın iyi olması" ifadelerini kullandı.