Fatih Tekke'den flaş penaltı itirafı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

"BENCE PENALTI DEĞİLDİ"

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Fatih Tekke, "Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil" dedi.

"BİRKAÇ DAKİKA DAHA OLSA SIKINTI YAŞAYABİLİRDİK"

Karşılaşmaya dair düşüncelerini paylaşan Tekke, "Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik." diye konuştu.

"BÖYLE HATALAR YAPARLARSA HOCA DA KOVDURTABİLİRLER"

Son dakikalarda basit hatalarla üst üste yenilen 2 gole de değinen Fatih Tekke, "Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama böyle hata yaparlarsa, hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.