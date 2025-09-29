Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile cuma günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HAKEMİN KARARI DOĞRU GÖZÜKÜYOR"

Son oynanan Fatih Karagümrük maçında Onuachu'ya yapılan müdahalenin karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada penaltı olmadığını savunan Fatih Tekke pozisyonu tekrar izledikten sonra, "İzlemeden söylemiştim. İzleyince hakemin kararı doğru gözüküyor. Ama çok enteresan bir şey, gündem olması enteresan." yorumunda bulundu.

"EN AZ 2 KIRMIZI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU"

Fatih Tekke Onuachu'ya maç içerisinde yapılan faullerle alakalı da konuşurak şunları söyledi:

"Gündem olması gereken şey, penaltı pozisyonundan çok daha yakın Onuachu'nun pozisyonları var. İlk yarıda 7 veya 8 pozisyon var. Bu pozisyonları ilk gördüğümde, televizyondaki ile alakası yok. Müdahale yapan oyuncuya, kulübemdeki hocalar çok ciddi reaksiyonlar verdi ve ben devam et dedim rakip oyuncuya. Eve gelip izlediğimde ise Onuachu'yu savunan oyuncunun en az 2 kırmızı kart görmesi gerekiyordu.

"SIRTTAN ÇOK CİDDİ MÜDAHALELERE MARUZ KALIYOR"

Onuachu'nun sakatlanması durumunda biz güç kaybedebiliriz. Müdahale tabii ki olacak. Ama savunan oyuncu tarafından sırttan çok ciddi müdahalelere maruz kalıyor. Rakibin sert müdahalelerinden dolayı top kaptırdığında benim takımım avantajlıyken geçiş veriyor. Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında en etkili oyuncu Onuachu. Sadece bu maçla ilgili konuşmuyorum, çok ciddi müdahalelere maruz kalıyor. Bunlara uyarı ve kart verilmesi gerekiyor. Hakemlerin bunlara göz yummaması gerekiyor. Pozisyonun gereği neyse uyarıysa uyarı, kartsa kart. Gündem bu olması gerekirken, gündem "Fatih Hoca bunu dedi" oldu."