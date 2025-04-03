Fatih Tekke'den oyuncularına motivasyon konuşması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, Bodrum FK maçında soyunma odasında yaptığı konuşma yayınlandı.

Bordo mavili ekibin yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin Bodrum FK maçında soyunma odasında yaptığı konuşma yayınlandı.

Tekke'nin oyuncularına ''Oynayacaksınız, oynayabiliyorsunuz ben gördüm.'' ifadeleri duyuldu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ADIM ADIM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada uzun vadeli hedeflerine ilişkin konuşan Fatin Tekke, "Allah nasip ederse şampiyon olacağız. Bu 4.5 yıl içerisinde benim hayalim olan Şampiyonlar Ligi finaline adım adım gideceğiz. Bunu net söyleyeyim. Tabii bu öyle kolay değil." açıklamasında bulundu.

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