Fatih Tekke'den Saul'e: 'Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına'

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Fatih Tekke'den Saul'e: 'Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına'

Saul Niguez transferinin son anda iptal olmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den flaş açıklama geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenman öncesi basın mensuplarına verdiği demeçte Saul Niguez transferinin son anda iptal olmasıyla ilgili konuştu.

Profesyonel dünyada bunun gibi durumların yaşanabileceğini ifade eden Fatih Tekke, "Profesyonel düzeyde bu işlerde son ana kadar problem yaşanması gayet doğal. Bugün de böyle oldu. Nasip diyelim. Her bölgede en az 5-6 tane alternatifli istediğimiz oyuncular var. Daha iyisini almaya çalışabiliriz." dedi.

Saul konusundan yola çıkarak tüm imkanların sunulmasına rağmen Trabzonspor'a gelmeyi tercih etmeyen oyuncular için genel değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Bana göre dünyanın en güzel yeri Türkiye. Trabzonspor her şeyiyle mükemmel. Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa bizim oranın da tabiriyle baksın dalgasına."

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