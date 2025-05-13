Fatih Tekke’den Uğurcan sorusuna tepki: Onun efsane olduğu yer belli!

Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın Gaziantep’te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarının soruları öncesi yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya gitmek istediklerini söyledi. Karşılaşmaya camiaya karşı bir özür maçı gibi baktıklarını kaydeden Tekke, “"Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SAVİC OYNAMAK İSTİYOR'

Bütün oyuncuların kupayı çok istediğini ve sahada olmayı arzuladığını kaydeden Tekke, “Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek puan alabilirdik. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic durumu zor olmasına rağmen sahada olmak istediğini söyledi. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız." diye konuştu.

Trabzonspor’la geçirdiği 10 haftalık periyodun olumlu geçtiğini de kaydeden Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bulunduğum süre içerisinde oyuncularıma verme istediğim ve aldığım şeyler beklediklerimin çok üstünde. Kendilerine teşekkür ettim bir daha ediyorum. Trabzonspor'un bir kupayla geleceğini dizayn etmesi doğru değil. Sonuç elbette Avrupa için çok önemli ama önce mücadele, en değerlisi o. Ben oyuncularıma söyledim, burada da söylüyorum. İstediğiniz kadar hata yapabilirsiniz. Bu çocukların rahatlamaya ihtiyacı var. Bu çocuklar yarın mücadele edecek."

UĞURCAN SORUSUNA TEKKE’DEN TEPKİ

Bir basın mensubunun Muslera’ya sorduğu “Sezon sonu sözleşmen sona eriyor, Uğurcan’a eldivenlerini gözlerin kapalı teslim eder misin?” soruda araya giren Fatih Tekke, “Muslera’nın eldivenleri bırakmasına gerek yok, Uğurcan’ın çok çok değerli olduğu efsane olduğu eldivenleri var zaten. Biz onu hep öyle hatırlayacağız. Dolayısıyla böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan’ın adına cevap verdim” sözlerini kullandı.