Fatih Tekke'li Trabzonspor Göztepe'ye takıldı

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. daikkada Visca’nın ceza sahası içinde Ogün Bayrak’ı düşürmesi sonucu VAR’a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltıyı kullanan Romula, meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

32 dakikada Mustafa Eskihellaç, yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası yayı üzerinde pasını Zubkov’a verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’in sağından filere gitti. 1-1

45. dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Enis Destan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’den döndü. Sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada yarı sahadan gönderilen uzun topla kaleci Uğurcan Çakır, Romulo’dan önce meşin yuvarlağa hakim oldu.

90+2. dakikada Taha Altıkardeş’in ceza sahası içine ortasında Victor Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

TRABZONSPOR 1 GÖZTEPE 1

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Engin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi (Folcarelli dk.90), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Ozan Tufan (Draguş dk. 76), Visca (Cihan Çanak dk. 76), Zubkov (Cham dk. 67), Enis Destan (Sikan dk. 67)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yilmaz, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Taha Altıkardeş dk. 84), Dennis (Furkan Bayır dk. 84), Doğan Erdoğan, (Vıctor Hugo dk. 84) Ahmed Ildız (Tijanic dk. 26), Juan (Emersonn dk. 67), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Romulo (dk. 30) (Göztepe), Zubkov (dk. 32) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Juan, Sangare (Göztepe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor)