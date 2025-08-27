Fatih Tekke'nin gözdesi PAOK'a transfer oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Tekke'nin bu yaz dönemi başında yönetimden talep ettiği orta saha oyuncularının başında yer alan Zafeiris PAOK'a transfer oldu.

Yaz transfer döneminde Fatih Tekke'nin yönetimden en çok istediği isimler arasında yer alan Yunan orta saha oyuncusu Christos Zafeiris'in yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor, hem oyuncunun isteksiz tavrı hem de yüksek maliyeti nedeniyle yaz döneminin başında bu transferden vazgeçmişti.

Slavia Prag 10.5 milyon Euro karşılığında Zafeiris'i PAOK'a satmayı kabul etti. Anlaşma gereği Çekya ekibi Zafeiris'i bu yıl da kiralık olarak oynatabilecek.

Zafeiris gelecek sezondan itibaren PAOK forması giyecek.

