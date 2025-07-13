Fatih Tekke'nin önceliği: Trabzonspor'da transfer için fazla mesai

Yeni sezona Fatih Tekke liderliğinde hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadroya ofansif orta saha katmak isteyen Fırtına’da 1 numaralı hedef İspanyol yıldız Cameron Puertas.

Al-Qadsiah forması giyen 26 yaşındaki 10 numaranın ilk etapta kiralanması planlanıyor. Trabzonspor, anlaşmaya mutlaka satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Rakam konusunda kulüpler arasında pazarlıklar sürüyor.

Geçen yıl Arabistan’da çıktığı 43 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandıran Puertas, 11 asist yapmıştı.

İspanyol yıldız bir önceki sezon ise Belçika ekibi Union SG’de çıktığı 56 maçta 14 gol, 23 asistlik bir performans göstermişti ve 15 milyon Euro bonservisle Al-Qadsiah’a transfer olmuştu.