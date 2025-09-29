Fatih Tekke'nin prensi Fransa'da en iyiler arasında gösterildi

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, ülkesinde haftanın 11'ine seçildi.

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yendiği maçta performansıyla galibyette kilit rol oynayan Tim Jabol Folcarelli, L'Equipe tarafından yurt dışında forma giyen Fransız futbolcular arasında haftanın 11'ine seçildi.

folcarelli.jpg

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalan Folcarelli, 70 kez topla buluşup yüzde 86 pas isabet oranıyla oynadı ve bir de asist yaptı.

FATİH TEKKE'NİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Fatih Tekke'nin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 7 maçın 6'sında 90 dakika sahada kaldı.

basliksiz-1-0002-g18mfk8xmaav4q0.jpg

TRABZONSPOR 1 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Ajaccio'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Folcarelli her geçen gün yükselen grafiğiyle bordo mavili camianın sevgilisi oldu.

