Arda Güler transferinde Fatih Terim detayı. İstanbul'a telefon açtılar

Benfica'dan Fatih Terim'e Arda Güler telefonu geldi. Terim, Rui Costa'ya Arda hakkında görüş bildirdi.

Arda Güler transferinde Fatih Terim detayı. İstanbul'a telefon açtılar

Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi. Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Rui Costa'nın görüştüğü isim ise hem Fiorentina hem de Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim oldu.

"GÖRÜŞÜN NEDİR?"

Rui Costa'nın Fatih Terim'i arayarak Arda Güler ile ilgilendiklerini söylediği ve oyuncu için "Görüşün nedir? Transfer etmemizi tavsiye eder misin" sorusunu yönelttiği öğrenildi. Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık. Transferini kesinlikle öneririm. Sakın kaçırmayın" dediği öğrenildi.

Benfica’nın da bunun üzerine Arda Güler’e resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leipzig'in de Arda Güler için devreye girdiği öğrenildi. Alman ekibinin kısa süre içinde milli futbolcuya resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.

Arda Güler için Barcelona, Real Madrid ve Milan kulüplerinin isimlerinin de anılmaya başlandığı Başkan Ali Koç'un da genç yıldızı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Kaynak: Takvim

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