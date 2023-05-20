Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia

Galatasaray'dan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, Avrupa takımlarının radarında. Hollanda basını Ajax'ın Fatih Terim ile temasa geçeceklerini öne sürdü.

Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray'dan Burak Elmas döneminde ayrılan ve Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim için ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu. Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri reddeden Fatih Terim için Ajax'ın devrede olduğu iddia edildi.

YARDIMCISI ESKİ ÖĞRENCİSİ
Fanatik'te yer alan habere göre; Hollanda'da şampiyonluğu bu sezon Feyenoord'a kaptıran Ajax, deneyimli hocayı göreve getirmek istiyor. Fatih Terim'in yardımcılığı için düşünülen isim ise eski oyuncusu Wesley Sneijder. Sneijder'in Fatih Terim'e Hollanda'da destek olması hedefleniyor. Ajax'ın kısa süre içerisinde Terim ile temasa geçeceği ardından ise Sneijder ile masaya oturacağı öne sürüldü.

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