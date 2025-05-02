Fatih Terim çıldırdı

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Fatih Terim çıldırdı

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Fateh’e 3-1 yenildi. İlk 16 dakikada kalesinde üç gol gören ekip, 9 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı. Fatih Terim ilk 16 dakikada yenilen gollere isyan ederek sinirden küplere bindi.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Al Fateh’e 3-1 mağlup oldu. Al Fateh Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, maça adeta fırtına gibi başladı. Henüz 2. dakikada Matias Vargas ile öne geçen Al Fateh, 4. dakikada Sofiane Bendebka’nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

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16. dakikada Mourad Batna skoru 3-0’a taşırken, Al Shabab savunması adeta çöktü. Konuk ekip, 13. dakikada Cristian Guanca’nın golüyle umutlansa da bu çaba yeterli olmadı. Maçın son anlarında Al Shabab’dan Daniel Podence, 90+2’de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 9 hafta sonra ilk kez kaybeden Al Shabab, 51 puanla 6. sırada kaldı. Son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde eden Al Fateh ise 33 puanla 11. sıraya yükseldi. Fatih Terim’in öğrencileri, maç boyunca organize olmakta zorlanırken, özellikle savunmadaki hatalar dikkat çekti. Al Fateh’in hızlı hücumları karşısında çaresiz kalan Al Shabab, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Tecrübeli teknik adam Fatih Terim 3 golden sonra ve maç sonu sinirden adeta çıldırdı. Terim maç sonrası yaptığı açıklamada, erken yenen gollerin oyun planını bozduğunu belirtti. Kalan 4 haftada toparlanarak sezonu güçlü bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Al Shabab, bir sonraki maçında evinde Al Nassr ile karşılaşacak. Ligde üst sıraları zorlayan Terim’in ekibi, bu yenilgiyi unutturmak için sahada ekstra çaba gösterecek.

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