Fatih Terim fonu olayında kadın müdürün zorla evinden alınıp İstanbul’a getirildiği ortaya çıktı

Kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilinen dolandırıcılık ünlü bankayı karıştırdı. Dolandırıcılık suçundan tutuklanan kadın banka müdürünün evinden kaldırılıp zorla İstanbul'a getirildiğini savcılık ortaya çıkardı.

Fatih Terim fonu olayında kadın müdürün zorla evinden alınıp İstanbul’a getirildiği ortaya çıktı

Özel bir bankanın müdürü olan Seçil Erzan gerçekleştirdiği ve kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilinen dolandırıcılıkta aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi isimlerin de dolduğu çok sayıda kişi 55 milyon dolar dolandırmıştı.

Futbolcuların şikayeti sonrası banka hakkında açılan soruşturmada Cumhuriyet Savcılığı bankanın suçsuz olduğu kararını almıştı.

Savcılığın karar metninden çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Savcılığın kararında tutuklanan banka müdürünün evinden zorla İstanbul’a getirildiği belirtildi.

Söz konusu kararda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı.

“Şüpheli Seçil Erzan’ın alınan ifadesinde kendisini Çorlu’daki evinde alıkoyup İstanbul’a getirdiği iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanhu Kaya ve Hakan Ateş hakkında “Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçundan tevkif kararı verilerek 2023/218450 soruşturma numaralı dosyada ayrıca soruşturma yürütülmektedir.

Dosya kapsamında henüz delilleri tam olarak toplanamayan bir kısım müşteki ve müşteki şüpheliler hakkında ayrıca yürütülen soruşturma dosyalarında delillerin toplanmasına müteakip birleştirme talepli mahkememize iddianame düzenlenecektir."

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