Fatih Terim Galatasaray’ın yıldızına gözünü dikti

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab’ın Teknik Direktörü Fatih Terim transferde Galatasaray’ın yıldızına göz dikti. Gelen haberlere göre Terim, sarı kırmızılıların savunmacısı Victor Nelsson’u istiyor. Terim’in yönetime Danimarkalı savunmacıyı istediğini ilettiği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların en az 10 milyon euroluk bonservisle transferine sıcak baktığı Nelsson için Al Shabab'ın kiralık formülünü devreye alması bekleniyor. Suudi Arabistan kulübünün teklif edeceği satın alma opsiyonu ise henüz belirsizliğini koruyor.

Al Shabab yetkilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Nelsson, Galatasaray forması ile 140 maça çıktı. Danimarkalı savunmacı için İspanyol kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyor.