Fatih Terim geri dönüyor! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Fatih Terim, Al Shabab ile sözleşmesini uzatmadı ve Arabistan ekibi ile yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik adamın yeni sezonda kulüp çalıştırıp çalıştırmayacağı merakla beklenirken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fatih Terim, kısa bir aranın ardından yeniden sahalara dönüyor.

FATİH TERİM YENİDEN GÖREV BAŞINA

Geçen yılın aralık ayında Al Shabab'ın teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde takıma veda etti. Suudi ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadığı ileri sürülen deneyimli hoca, kısa bir ayrılığın ardından tekrar kulübedeki yerini alacak.

KÖRFEZ'E GERİ DÖNÜYOR

Akşam'ın Körfez basınından derlediği haberlere göre; Fatih Terim'e başta Katar ve BAE olmak üzere çeşitli kulüplerden tekliflerin olduğu dile getirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, kararını vermediği de haberde belirtilirken belirtilirken, yeni sezonda sürpriz bir şekilde yoluna yine Körfez ülkelerinden birisinde devam edebileceği kaydedildi.

Bununla birlikte Fatih Terim'in son tercihini kısa süre içerisinde yapmasının beklendiği kaydedildi.

Son olarak çalıştırdığı Al-Shabab ile 23 resmi karşılaşmada görev alan Fatih Terim, bu müsabakalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.