Fatih Terim gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti. Kasa para dolacak

30 Ocak'ta transfer sezonu resmi olarak bitecek olan Saudi Pro League'de son 2 günde transferler birbirini ardında patlayacak gibi gözüküyor.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim defanstaki sorunu Victor Nelsson'la bitirmek istiyor. Geçen seneki performansını mumla aratan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve toplam 615 dakika süre aldı.

Al-Shabab'ın Victor Nelsson için kapıyı 9 milyon dolardan açacağı tahmin ediliyor.

Sezona da Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa 2024 Finali’nde Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 yenildiği maçta ilk golü adeta hediye ettikten sonra formadan uzak kalan futbolcu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de devreye alınacak.

Galatasaraylı yöneticilerin de transfere okey vereceği öğrenilirken, tek sorunun Victor Nelsson'un Suudi Arabistan Ligi'nde top koşturmak istememesi.

Avrupa da bir kulüpte oynamak isteyen Danimarkalı yıldızın, gönderilmesinin ardından Galatasaray sol bek ve forvet transferi yapmak istiyor.