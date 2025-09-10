Fatih Terim için milli takım sesleri! EURO 2008 akıllara geldi

Fatih Terim Çekya Milli Takımı'nın yeni teknik direktör adayları arasında gösterildi.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İÇİN FATİH TERİM ADAY GÖSTERİLİYOR

Çekya basınından iSport'un haberine göre; Ivan Hasek ile yollarını ayırmaya hazırlanan Çekya Futbol Federasyonu yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Çekya Milli Takımı için düşünülen isimler arasında Fatih Terim de yer aldı.

NEDVED İLE İYİ ANLAŞIYOR

Terim'in Al Shabab'ı çalıştırdığı dönemde kulübün sportif direktörlüğüne getirilen Çek futbolunun efsane isimlerinden Pavel Nedved ile iyi bir ikili ilişki kurduğu, ikisinin de benzer futbol görüşlerine sahip olduğu belirtildi. Nedved şu anda Çekya Sportif Direktörü olarak yeni teknik direktör seçiminde karar verici pozisyonda bulunuyor.

YILLAR GEÇSE DE EURO 2008 UNUTULMUYOR

Ayrıca haberde tecrübeli teknik adamın Çekya karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attığı EURO 2008 başta olmak üzere eski başarılarına da vurgu yapıldı.

TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ GENİŞ TUTULUYOR

Çekya Federasyonu'nun konuyu geniş bir liste üzerinden değerlendirdiği ve Fatih Terim ismini de ciddi şekilde gündemine aldığı ifade ediliyor.