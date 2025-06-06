Fatih Terim ile görüşmeler başladı! Yıllar sonra eski takımına dönüyor

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Fatih Terim ile görüşmeler başladı! Yıllar sonra eski takımına dönüyor

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim için büyük bir sürpriz yaşandı. Suudi ekibinde performansıyla farkını ortaya koymayı başaran Fatih Terim eski takımıyla görüşmelere başladı. İşte detaylar...

İtalya Serie A’yı 6.sırada bitiren Fiorentina eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşmelere başladı. Fiorentina yönetimine göre teknik direktörlük görevi için en güçlü adaylardan birisi Fatih Terim. İki taraf arasındaki ilk görüşmeler olumlu geçerken, önümüzdeki günlerde yeniden bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

FATİH TERIM FIORENTINA'DAN MILAN'A GİTMİŞTİ

Fiorentina Kulübü ve Floransa şehri, Fatih Terim'i unutamıyor. 2001 yılında İtalyan takımı Fiorentina’yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 2-0 yenerek finale yükselmişti. Fiorentina'nın başında 28 maça çıkan Fatih Terim; 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. Mor-beyazlılar ile 1.46 puan ortalaması yakalayan Terim, daha sonra Milan'ın yolunu tutmuştu.

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