Fatih Terim ilk maçında oyuncuları böyle motive etti. İşte soyunma odasındaki konuşması

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Fatih Terim Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab’ın başında ilk maçında Kral Kupası’nda Al Fahya ile karşılaştı. Terim’in öğrencileri maçı 2-1 kazandı. Tecrübeli teknik adamın ilk maçı öncesinde soyunma odasında oyuncularını motive ettiği konuşma ortaya çıktı.

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab, Al Fahya'yı 2-1 mağlup etti. Al Shabab'ın başında ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Al Shabab'da karşılaşma öncesi soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

Fatih Terim'in karşılaşma öncesinde yaptığı coşkulu konuşma sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda futbolculara direktif veren Fatih Terim, "Topun kontrolü oyunun kontrolü" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in, "Bugün başlayalım mı buradan? Hadi!" diyerek futbolcularını motive ettiği görüldü.

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