Fatih Terim imza attı. Galatasaray paylaştı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, Galatasaray’a imza attığı 8 Temmuz 1974 tarihinden bu yana tam 50 yıl geçti. İmparator, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevini de üstlendiği Sarı-Kırmızılı ekipte birçok başarıya imza attı.

İşte bu özel anı Galatasaray tarafından paylaşıldı.

Galatasaray resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, “Efsanemiz Fatih Terim, 50 yıl önce bugün Galatasaray’a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattıkların için teşekkürler İMPARATOR” ifadeleriyle Fatih Terim’e teşekkür edildi.

Fatih Terim ise duygusal bir yanıt verdi: “O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğum bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biriyim. Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da Galatasaray, hep var olacak.”

Terim, hayatının bu önemli dönemini şu sözlerle anlattı:

“Hayat, koca bir döngüden ibaret. Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren. Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası’ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember."

"O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikayesini yaşarsınız."

"Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğum bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biriyim. Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da Galatasaray, hep var olacak. Hikayemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim.”