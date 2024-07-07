Fatih Terim isyan etti

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Hollanda'ya 2-1 yenilip EURO 2024'ten elendiğimiz maç sonrası Beinsports'ta katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Terim, milli takımın ikinci yarıda geriye çekilmesine isyan ederken, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı Hollanda tempoyu artırıp bireysel oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldular. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız.

İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Kalemizde çok fazla tehlike gördük. Çok ağır gelen, ağır pas yapan Hollanda karşısında dursanız bile yeterken maalesef geriye düştük.

Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti.

İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız.

Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamabiliriz.

Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum. Ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar.

Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik."