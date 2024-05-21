Fatih Terim kafasında bitirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim kafasında bitirdi
Fatih Terim Panathinaikos ayrılığı sonrası konuştu.

Sezon ortasında geldiği Panathinaikos’ta art arda alınan kötü sonuçların ardından gönderilen Fatih Terim suskunluğunu bozdu.

Yunan basınından ERT'ye açıklamalarda bulunan Fatih Terim taraftara kucak açtı.

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Özellikle son haftalarda taraftarlardan gelen eleştirilere rağmen oldukça pozitif konuşan Fatih Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum" dedi.

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Gerçekten mutlu olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

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