Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Faroe Adaları'na yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan Çekya'da bir süredir yeni teknik direktörün Fatih Terim olabileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken konuyla ilgili deneyimli teknik adama yakın bir isimden açıklama geldi.

"NEDVED ÇOK İSTİYOR"

Galatasaray’da daha önce Duygun Yarsuvat döneminde yöneticilik yapan ve şu anda mevcut başkan Dursun Özbek’in ekibinde yer alan Dr. Cem Kınay Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Çekler, Fatih hocayı çok sever. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni milli takım sorumlusu Nedved, Suudi Arabistan'da Al Shabab'da CEO olarak Fatih hocanın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı teknik direktörü olmasını çok istiyor. Mevcut teknik direktörden memnun değiller. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimalle Fatih Terim olacak." diye konuştu.

FATİH TERİM'İN KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Eğer bu iddialar resmiyet kazanırsa, Fatih Terim kariyerinde ilk kez Türkiye dışında bir milli takım çalıştıracak.