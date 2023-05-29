Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı

Spor dünyasından ünlü isimlerin dolandırıldığı Fatih Terim fonu skandalının patlak vermesinin ardından deneyimli teknik adam bir cenaze töreninde görüntülendi.

Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim, Serdar Güzelaydın'ın annesi Fidan Güzelaydın'ın Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Televizyon yapımcısı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray eski yöneticilerinden Serdar Güzelaydın'ın annesi Fidan Güzelaydın (89) evde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kastamonu'ya getirilen Güzelaydın'ın cenazesi Çatalzeytin ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamandağı mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Güzelaydın'ın yakınları ile eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, Çatalzeytin Kaymakamı Enis Akdağoğlu, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazeteci Cüneyt Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim katıldı. (AA)

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