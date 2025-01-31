Fatih Terim kayıplarda!

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu. Al Shabab teknik direktörü Terim, Suudi Arabistan'da çıktığı 3 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

AL SHABAB PENALTI KAÇIRDI

Al Ettifaq 35.dakikada Wijnaldum ile 1-0 öne geçti. Al Shabab 40.dakikada Hamdallah ile durumu 1-1 yaptı. Ev sahibi 43.dakikada Joao Costa ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Al Shabab 65.dakikada Muhktar Ali kırmızı kart görürken 75. dakikada Hamdallah bir penaltı kaçırdı.Al Ettifaq 90+11.dakikada Wijnaldum skoru belirleyen golü atarak durumu 3-1'e getirdi.