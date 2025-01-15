Fatih Terim, ligde ilk galibiyetini geri dönüşle aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fatih Terim, ligde ilk galibiyetini geri dönüşle aldı

Suudi Arabistan'da teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, ligin 15. haftasında Al Riyadh karşısında 1-0 geriden gelerek galibiyete uzandı.

Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Al Shabab, Al Riyadh'ı konuk etti.

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İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Son düdüğün ardından Al Shabab, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Fatih Terim böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

Al Shabab, ligde bir sonraki hafta 22 Ocak Çarşamba günü Al Ittihad'a konuk olacak.

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