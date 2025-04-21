Fatih Terim o yorumu görünce küplere bindi! Soluğu mahkemede aldı

Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Teknik Direktör Fatih Terim’den dikkat çeken bir hamle geldi. Terim, kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesi ile bir kişiye dava açtı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Terim, Bir sosyal medya kullanıcısına kendisi hakkında küfürlü yorum yaptığı gerekçesi ile dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Fatih Terim mahkemeye sunduğu dilekçede şüpheli şahsın sözlerinin, mesleğine, işine ya da düşüncelerine yönelik olmadığı doğrudan kendisini ve ailesini hedef alana terbiyesizce haksızca bir paylaşım olduğunu ifade etti. Davalının kendisinin hakarette bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, milyonlarca kişinin olduğu platformda kendisini rencide ettiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda duruşma İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada yapılan savunmaların ardından dosya karara bağladı. Mahkemede Mahmut Ç.'nin yapmış olduğu paylaşımın kişilik haklarına saldırı teşkil edip manevi tazminat doğurduğu belirtildi.

Şahsın, Fatih Terim'e 3 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Terim daha önce de kendisine küfürlü yorum yapan ve hakaret eden Azad A. isimli kişiye de dava açmıştı. Mahkeme, Terim'i haklı bularak, davalının 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.