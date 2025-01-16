Fatih Terim, oyuncuların isteğini veto etti. O anlar maç sonu yaşandı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Daniel Podence ve Abdürrezzak Hamdullah Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim'le futbolcuları arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Maç sonrası Al-Shabab'ta futbolcular "Tatil" diye bağırırken Fatih Terim oyuncularının isteğini veto etti.

Deneyimli teknik direktör, "İzin yok, yarın sabah antrenman var." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Shabab, 26 puanla altıncı sırada yer alıyor.