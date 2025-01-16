Fatih Terim, oyuncuların isteğini veto etti. O anlar maç sonu yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim, oyuncuların isteğini veto etti. O anlar maç sonu yaşandı

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al-Shabab’ın Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası ilginç anlar yaşandı. Tecrübeli teknik adam, oyuncuların isteğini veto etti.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Daniel Podence ve Abdürrezzak Hamdullah Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim'le futbolcuları arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Maç sonrası Al-Shabab'ta futbolcular "Tatil" diye bağırırken Fatih Terim oyuncularının isteğini veto etti.

Deneyimli teknik direktör, "İzin yok, yarın sabah antrenman var." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Shabab, 26 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Son Haberler
Göztepe, Fofana ile yol ayrımına geldi. Ağır sakatlık geçirdi
Göztepe, Fofana ile yol ayrımına geldi. Ağır sakatlık geçirdi
Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı! ‘Dedeme gidecektim ‘ diye ağladı
Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı! ‘Dedeme gidecektim ‘ diye ağladı
Hatay'da kamyonet çukura yuvarlandı
Hatay'da kamyonet çukura yuvarlandı
Edirne'de kar sonrası güneşi gören dışarıya çıktı
Kar sonrası güneşi gören dışarıya çıktı
Fatih Terim, oyuncuların isteğini veto etti. O anlar maç sonu yaşandı
Fatih Terim, oyuncuların isteğini veto etti. O anlar maç sonu yaşandı