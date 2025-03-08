Fatih Terim, Ronaldo’nun golüne isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim, Ronaldo’nun golüne isyan etti

Suudi Arabistan Ligi’nde oynanan Al Shabab- Al Nassr maçına Fatih Terim’in tepkisi damga vurdu. Tecrübeli teknik adam Ronaldo’nun golü ve hakemin kararına isyan etti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi.

FATİH TERİM İSYAN ETTİ

Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi. Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi.

Al Nassr stoperi Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Al Nassr 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'in dördüncü sırasında bulunurken, 40 puanlı Al Shabab 6. sırada yer alıyor.

Son Haberler
Suç makinesini tek hatası yakalattı
Suç makinesini tek hatası yakalattı
Muslera’dan takım arkadaşlarına uyarı: 4 puanlık fark kapanmayacak
Muslera’dan takım arkadaşlarına uyarı: 4 puanlık fark kapanmayacak
Sağlıklı saçların sırrı mideden mi geçiyor? İşin uzmanları açıklıyor
Sağlıklı saçların sırrı mideden mi geçiyor? İşin uzmanları açıklıyor
Ece Gürel ile ilgili flaş iddia! 'Cadı' detayı dikkat çekti...
Ece Gürel ile ilgili flaş iddia! 'Cadı' detayı dikkat çekti...
Firarı aranan kişi ziyarete geldiği akrabasında yakalandı
Firarı aranan kişi ziyarete geldiği akrabasında yakalandı