'Fatih Terim şampiyonluğu sattı'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Fatih Terim şampiyonluğu sattı'

Telegol yorumcusu Serhat Ulueren, yıllar sonra Fatih Terim ile ilgili şok bir açıklamada bulundu.

Serhat Ulueren, 2020-2021 sezonundaki Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kim ne derse desin, Fatih Terim şampiyonluğu sattı" diyerek sözlerine başlayan Ulueren, "Peki, bunu neden yaptı? Eğer Beşiktaş yerine Galatasaray şampiyon olsaydı, iyi geçinemediği Başkan Mustafa Cengiz en az iki yıl daha görevde kalacaktı ve Terim istemeyerek de olsa onunla çalışmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden şampiyonluğu meslektaşı Sergen Yalçın’a ikram etti,” dedi.

Ulueren, “O dönemde 4-5 adaylı bir seçim vardı. Terim, Burak Elmas’ın tarafını tuttu ve kazandılar. Ancak planları suya düştü. Birkaç ay sonra görevinden alındı. Bu işler böyledir işte. Kul plan yapınca, kader gülermiş derler. Fatih Hoca da bu anlamda nasibini aldı,” ifadelerini kullandı.

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