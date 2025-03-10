Fatih Terim şampiyonluğun kimin hakkı olduğunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim şampiyonluğun kimin hakkı olduğunu açıkladı

Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Fatih Terim, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ile ilgili konuştu. Terim, şampiyonluğun kimin hakkı olduğunu açıkladı.

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Türkiye’de en fazla lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim’den şampiyonluk yarışı ile ilgili açıklama geldi. Süper Lig’de 8 şampiyonluğu bulunan tecrübeli teknik adam, TRT Spor’a açıklamalar yaptı.

Galatasaray ile 8 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi.

Fatih Terim, "Galatasaray özlenmez mi" diyerek sözlerine başlarken, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki yabancı orta hakem tartışmalarına da değinen Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı Pazartesi 18.30'da TRT Spor'da olacak.

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