Fatih Terim sebep oldu. Takımdan kovuldu

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Fatih Terim sebep oldu. Takımdan kovuldu
Olympiakos, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a 2-0 kaybederek şampiyonluk iddiasını zora soktu ve teknik direktör Carlos Carvalhal'le yollarını ayırdı.

Kulüp sahibi Vangelis Marinakis, kupada da Panathinaikos'a yenilerek elendikten sonra Atina'ya dönerek yönetimle acil bir toplantı gerçekleştirdi ve Carvalhal'le ilişiği kesti.

Marinakis, bu kararı Carvalhal'e bizzat bildirdi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYI JANSEN

Marinakis, Carvalhal'in yerine getirmeyi düşündüğü Hollandalı teknik adam Pascal Jansen'le de bir görüşme yaptı.

Jansen, 2020-2024 yılları arasında AZ Alkmaar'ı çalıştırmıştı.

1998'den bu yana pek çok takımın başında bulunan Carvalhal, kariyeri boyunca Sporting Lizbon, Beşiktaş, Başakşehir, Sheffield Wednesday, Swansea, Braga, Celta Vigo gibi ekipleri de yönetti.

Carvalhal, Olympiakos'u Aralık 2023'ten beri çalıştırıyordu ve 8 lig maçında 4 galibiyet 3 yenilgi aldı.

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