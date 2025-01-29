Fatih Terim Süper Lig’den genç yeteneğe talip oldu

Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde Al-Shabab'a imza atan Fatih Terim'den flaş transfer atağı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Süper Lig devinin forveti için teklifini yaptı.

Play Spor’da yer alan habere göre, Fatih Terim, Trabzonspor'un genç golcüsü Poyraz Efe Yıldırım'ı istiyor. Al-Shabab, Poyraz Efe Yıldırım için Trabzonspor'a kiralama teklifi yaparken, Karadeniz ekibinin bu teklifi geri çevirdiği haber detayında yer aldı. Genç oyuncuya alt liglerden çok sayıda takım talip oldu.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıkan Poyraz Efe Yıldırım, 64 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki forvetin Trabzonspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor