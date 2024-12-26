Fatih Terim Suudi Arabistan yolcusu. Alacağı para ve yardımcıları belli oldu

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Fatih Terim Suudi Arabistan yolcusu. Alacağı para ve yardımcıları belli oldu

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in yeni takımı belli oldu. Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalayacak. Terim’in alacağı ücret ve yardımcıları belli oldu.

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adam, bugün (perşembe) Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

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